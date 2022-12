Dezechilibru: Mai mulți pensionari decât salariați în Gorj Numarul pensionarilor din județul Gorj se menține peste cel al salariaților. Diferența este de aproape 1.200 de persoane. Conform Direcției de Statistica a Județului Gorj, numarul mediu al pensionarilor a fost, dupa cele mai recente date, de 79.157 de persoane. Pensia medie a fost de 2.036 lei ( adica locul al 4-lea in clasamentul judetelor ordonate descrescator, cu 260 lei mai mare fata de pensia medie la nivel national), cu 12,2% mai mare fata de perioada similara din anul precedent (1.814 lei). Totodata, efectivul salariaților din economia judetului Gorj, la sfarsitul lunii octombrie 2022,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

