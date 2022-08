Stiri pe aceeasi tema

Suprafetele pentru care s-au intocmit procese-verbale de constatare a pagubelor produse se seceta au ajuns miercuri la 284.376 hectare, in 30 de judete, conform datelor centralizate de Ministerul Agriculturii.

Peste cinci mii de hectare de culturi agricole din sase localitati din sudul judetului Giurgiu au fost raportate ca fiind afectate de fenomenul de seceta pedologica instalat din cauza lipsei ploilor si din cauza caniculei.

Suprafata totala afectata de seceta este de 89.605 ha, conform datelor comunicate pana la aceasta data de 19 judete, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, printr-un comunicat.

Suprafata afectata de seceta pedologica la culturile la care s-a incheiat recoltatul a crescut la aproximativ 70.562 hectare, din 14 judete, iar procesul de constatare a pagubelor este in plina desfasurare, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Pompierii se luptau marti seara cu mai multe incendii de padure pe coasta sud-vestica a Frantei, dupa ce vremea secetoasa si caniculara a creat conditii ideale pentru extinderea acestora, informeaza DPA.

Pompierii portughezi au reusit luni sa izoleze doua incendii de padure si de tufisuri care faceau ravagii de mai multe zile in centrul tarii, plasat in asa-numita "stare de contingenta" din cauza riscului de incendii ca urmare a temperaturilor caniculare, informeaza AFP.

Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, in comuna Sihlea, județul Vrancea. Flacarile afecteaza 50 de hectare de vegetatie uscata si 40 de hectare de padure.

Seceta pedologica a afectat peste 84.000 de hectare de teren agricol cultivate in toamna anului trecut, conform datelor comitetelor locale pentru situatii de urgenta care sunt verificate in aceasta perioada de o comisie de specialisti infiintata in cadrul Prefecturii Judetului Tulcea, potrivit Agerpres.