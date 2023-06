Dezbaterile privind reforma pensiilor speciale urmează să fie reluate de către deputați Deputații urmeaza sa reia, saptamana viitoare, dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale, dupa ce liderii coaliției de guvernare au depus un set de amendamente, scrie Rador. Documentul, care a trecut de Senat și este acum in atenția Camerei Deputaților pentru votul decizional, constituie un obiectiv in Planul Național de Redresare. Intre timp, ministerele de resort trebuie sa trimita Comisiei pentru munca puncte de vedere despre modificarile propuse la proiectul privind reforma pensiilor speciale. CITESTE SI Rafila, atacat in termeni duri la intalnirea Federației… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI, atacat in termeni duri la intalnirea Federației…

Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor speciale ar urma sa se reia saptamana viitoare la Camera Deputatilor, dupa ce liderii coalitiei de guvernare au depus un set de amendamente. Documentul, care a trecut de Senat si este acum in atentia deputatilor pentru votul decizional,…

- Deputatul Raluca Turcan a declarat, joi, la Digi24, ca proiectul privind reforma pensiilor speciale ramane in continuare blocat la Comisia de Munca din Camera Deputaților, semn ca nu exista voința politica pentru rezolvarea acestei probleme.„De ce treneaza? Eu nu am un raspuns. Pentru ca acest proiect…

- Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat pentru Digi24.ro ca Romania și-a asumat „reforme dure” in Planul Național de Redresare și Reziliența, printre care și reforma pensiilor speciale. Acesta spune ca pentru a indeplini jalonul din PNRR, ar trebui redus la jumatate…

- Legea se afla la Senat, iar Coaliția pregatește mai multe amendamente. Dupa ce Comisia Europeana a stabilit ca proiectul, in forma actuala, nu indeplineste cerintele din Planul Național de Redresare și Rezilienta (PNRR), liderii Coaliției anunța noi negocieri cu Executivul de

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat joi, intrebat la Parlament despre reforma pensiilor speciale, ca „Romania nu va pierde niciun euro” din PNRR, dupa o serie de declarații din ultimele zile in care atat acesta cat și ministrul Fondurilor Europene au dat de ințeles ca ar putea renunța la reforma…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu susține ca Romania are bani pentu plata pensiilor speciale. Acesta a declarat ca reforma pensiilor trebuie facuta asa cum s-a stabilit in PNRR. Caciu spune ca Romania are bani pentru pensiile speciale dupa ce a fost intrebat daca acestea vor fi platite in continuare…

- Ministrul Finanțelor a explicat ca reforma din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) va fi facuta ”așa cum este prevazuta”, iar cheltuielile din PIB cu pensiile de serviciu vor fi diminuate. Adrian Caciu a fost invitat, miercuri, la dezbaterea ”Ora GuvernuluI” pentru a raspunde intrebarilor…

- Deputatii vor dezbate astazi motiunea simpla depusa de USR si Forta Dreptei impotriva ministrului muncii, Marius Budai. Acesta este acuzat ca nu a elaborat un proiect corect de eliminare a pensiilor speciale si amana intentionat desfiintarea acestor privilegii. Votul asupra documentului este programat…