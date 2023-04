Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor reia azi dezbaterile pe fond la proiectul proiectul de lege care modifica Codul penal si incrimineaza abuzul si neglijenta in serviciu, dupa ce deputatii au discutat proiectul luni, mai bine de doua ore, in prezenta reprezentantilor Ministerului Justitiei, ai unor…

- In urma discuțiilor dintre parlamentarii liberali și Predoiu, aceștia au propus ca pragul pentru abuzul in serviciu sa fie stabilit la 6.000 de lei, echivalentul a doua salarii, potrivit unor surse politice citate de News.ro.Joi, liberalii se vor reuni intr-o sedinta de partid, in cadrul careia se va…

- Liderul grupului deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca decizia finala cu privire la pragul pentru abuz in serviciu se va lua in coalitie marti, cand Comisia juridica a Camerei Deputatilor va dezbate proiectul de lege cu amendamente."Am avut o intalnire la grup cu ministrul Predoiu,…

- Scriitorul și publicistul Cristian Tudor Popescu se arata revoltat de votul prin care pragul pentru abuzul in serviciu a fost stabilit la 250.000 de lei.Context: Senatorii au votat, miercuri, in plen, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum…

- Pragul valoric la abuzul in serviciu se modifica. Prejudiciul minim pentru care funcționarii publici sunt trimiși la inchisoare Senatul a aprobat un proiect de lege care prevede un prag valoric pentru abuzul in serviciu in cuantum de 250.000 de lei. Proiectul de lege pentru modificarea si completarea…

