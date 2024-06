Dezbateri in Germania pe tema deportarii refugiatilor ucraineni fara locuri de munca

Stiri pe aceeasi tema

- World Vision Romania a susținut peste 120 de mii de copii și adulți refugiați pe parcursul anului La mai bine de doi ani de la izbucnirea conflictului din Ucraina, refugiații se confrunta in continuare cu provocari legate de accesul la servicii de baza, educație și protecție, pe piața muncii și bariere…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 284 de locuri de munca vacante in țari precum Norvegia, Finlanda, Letonia, Germania, Olanda sau Malta. Așadar, in Norvegia sunt disponibile 147 locuri de munca pentru: mecanic autovehicule usoare sau grele, montator…

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție 164 locuri de munca vacante in: Germania – 27 locuri de munca: muncitor in producție, tehnician electronist, lucrari in producție – procesare produse din carne, sudor; Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Estonia – 10 locuri de munca:…

- Dupa adoptarea in Ucraina a unei noi legi privind mobilizarea , care ar trebui sa intre in vigoare pe 18 mai, Polonia a promis ca va ajuta Ucraina in repatrierea barbaților care sunt supuși conscripției.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat sambata ca ucrainenii care au permis de sedere si loc de munca in Germania pot ramane in tara, chiar daca Ucraina incearca sa recruteze cetateni care locuiesc in strainatate pentru a-și apara țara in razboiul declanșat de Rusia.

- Timișoara și Brașov, doua orașe conduse de primari USR, au atras in ultimii ani companii de top care au investit sute de milioane de lei in aceste orașe și au creat mii de locuri de munca.Nu mai puțin de șapte mari companii au decis sa investeasca in Timișoara de la preluarea mandatului de catre Dominic…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 228 locuri de munca vacante in: Spania – 15 locuri de munca: șofer autocamion; Belgia – 14 locur de munca:muncitor necalificat in agricultura, tehnician rețele de comunicații, macaragiu, electrician tensiune medie,…