Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile braziliene au ridicat de la 25 la 46 numarul persoanelor date disparute dupa trecerea luni a unui ciclon devastator in sudul tarii, care a facut cel putin 41 de morti, potrivit unui nou bilant difuzat vineri.Cautarile pentru a incerca gasirea celor disparuti continua, asigura intr-un comunicat…

- Autoritațile județene se implica in asigurarea liniștii comunitații. Cu atatea cazuri, grave sau cu consecințe grave, in urma discuțiilor și a analizelor purtate la nivel administrativ și instituțional, s-a ajuns la concluzia ca este nevoie de un plan de masuri urgente impotriva cauzelor care duc la…

- Numarul accidentelor in care sunt implicate trotinete a crescut exponențial in ultimii 5 ani. Astfel la nivel național, din 2018 pana in iunie 2023 au avut loc 2.953 de accidente rutiere in care au fost implicate trotinete electrice, care au rezultat in 23 de morți, 399 de raniți grav și 2.651 de raniți…

- Utilizatorii rețelelor de socializare chineze au reacționat cu furie la comentariile unui oficial local al Partidului Comunist care a sugerat ca orașul Zhuozhou și alte zone afectate de inundații din apropierea Beijingului ar trebui folosite ca „șanț pentru capitala”.

- Autoritațile din Iran au impus doua zile nelucratoare din cauza valului de caldura fara precedent care a lovit țara.Autoritațile din Iran au stabilit ca miercuri și joi sunt zile nelucratoare. Masura a fost luata din cauza „caldurii fara precedent", conform mediafax Persoanelor in varsta și…

- Autoritațile au emis mesaj RO-Alert de vijelie pe litoral, vineri, la ora 09:00. Avertizarea este valabila pana la ora 10:00, conform primelor informații. ISU Dobrogea anunța ca rafalele de vant vor depași 80 km/ora. Pe litoral sunt anunțate și descarcari electrice, grindina și averse torențiale care…

- Zeci de marșuri impotriva violenței poliției in Franța au fost anunțate dupa ce autoritațile au interzis un miting comemorativ, temandu-se de reaprinderea tensiunilor care au cuprins recent țara, potrivit The Guardian.

- Serviciul meteorologic al Germaniei a anunțat cod violet de vreme rea in Germania. Joi, 22 iunie 2023, cetațenii sunt sfatuiți sa se adaposteasca in locuri sigure. Vor avea loc furtuni puternice, mai ales in centrul țarii, acolo unde se așteapta ca furtunile sa faca ravagii (de la Baden-Wurttemberg…