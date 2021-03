Stiri pe aceeasi tema

- Fanii lui Dinamo continua cursa pentru obținerea licenței necesara sezonului urmator de Liga 1, iar DDB a gasit o modalitate inedita pentru a-i atrage pe suporteri sa cumpere cat mai multe bilete virtuale. Suporterii care achiziționeaza tichete virtuale pentru partida cu Viitorul de vineri (ora 20:30)…

- FCSB a aliniat o echipa formata aproape exclusiv din rezerve la Derby-ul cu Dinamo din Cupa, pierdut in fața „cainilor roșii” (0-1), ignorand dorința suporterilor, dar și palmaresul clubului. ...

- Antrenorul interimar al Universitatii Craiova , Dragos Bon, a sustinut astazi conferinta de presa premergatoare partidei cu Dinamo. Acest duel al orgoliilor, din etapa 22 a Ligii 1, este programat sambata, de la ora 21.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Dragos Bon: „Nu ma sperie nimic la Dinamo!“ Tanarul…

- Peluza Nord, facțiunea de ultrași care incurajeaza FCSB, a facut spectacol inaintea derby-ului cu marea rivala Dinamo . Ultrașii din „Nord”, aproximativ 150 la numar, au venit la baza din Berceni pentru a le transmite un ultim mesaj favoriților inainte ca aceștia sa plece cu autocarul spre stadionul…

- Este vorba despre Adrian Ursea (53 de ani), antrenorul lui Nice, care, dupa o lunga perioada in care a fost ”secundul” fostului internațional francez Patrick Vieira, a fost numit in acest sezon ”principal” și are o misiune deloc ușoara, evitarea retrogradarii in al doilea eșalon francez. Unul dintre…

- Ionel Gane (49 de ani), antrenorul lui Dinamo, e optimist inaintea deplasarii de la Arad, in ciuda problemelor de lot. UTA - Dinamo e programat duminica, de la ora 20:45. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Suporterii-finanțatori din DDB sunt aproape sa stabilizeze situația…

- Cosmin Barcauan (42 de ani), fost campion cu Dinamo, a vorbit despre ultimul event cucerit de „cainii roșii” și este ingrijorat de situația in care a ajuns clubul, dar spera ca suporterii sa salveze echipa din Ștefan cel Mare. Cosmin Barcauan, fost fundaș la Dinamo la jumatatea anilor 2000, a caștigat…

- Fostul președinte al lui Dinamo, Nicolae Badea (72 de ani), e convins ca nu va avea loc un exod al „cainilor” in ianuarie, in ciuda problemelor de la club. El mai deține 7 la suta din acțiuni la gruparea din conducerea careia s-a retras in 2013, iar in ceea ce privește o noua implicare majora spune…