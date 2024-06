Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și rivalul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, se vor confrunta, joi, in prima dezbatere prezidențiala americana din acest an, eveniment care se desfașoara in premiera in vara și fara implicarea Comisiei pentru Dezbateri Prezidențiale, agenția…

- Regulile primei dezbateri televizate din campania electorala intre Joe Biden si Donald Trump din 27 iunie au fost facute publice sambata de CNN, care o si va organiza: o ora si jumatate de dezbatere fara pub...

- Președintele american Joe Biden a avut o prima reacție in legatura cu recenta decizie a juriului din New York de a-l gasi vinovat pe Donald Trump pentru toate cele 34 de capete de acuzare. Liderul de la Casa Alba a calificat drept „nesabuite” atacurile la adresa sistemului judiciar.

- Intre doua audieri in procesul sau penal la New York, fostul presedinte american Donald Trump si candidat republican face campanie in fata celor mai ferventi sustinatori ai dreptului de a detine arme de foc, consacrat de cel de-al doilea amendament al Constitutiei americane.Aflat la Dallas, in Texas,…

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- Candidat republican la scrutinul din acest an și fost președinte al SUA, Donald Trump, a promis miercuri ca va face „cea mai mare deportare" de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba, pentru ca altfel migrantii „vor distruge tara", informeaza EFE, citata de Agerpres.„Sa permiti…

- Intrebat de jurnalistul Univision, principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, care crede ca este "principalul pericol pentru libertate si democratie" in Statele Unite, presedintele democrat a raspuns: "Donald Trump. Serios.", potrivit Agerpres.Presedintele, care se va confrunta cu predecesorul…