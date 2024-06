Stiri pe aceeasi tema

- Prima dezbatere electorala intre Joe Biden si Donald Trump va avea loc maine. Este pentru prima data cand o astfel de confruntare are loc intre un presedinte in exercitiu si un fost lider de la Casa Alba

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și rivalul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, se vor confrunta, joi, in prima dezbatere prezidențiala americana din acest an, eveniment care se desfașoara in premiera in vara și fara implicarea Comisiei pentru Dezbateri Prezidențiale, agenția…

- Prima dezbatere electorala intre Joe Biden și Donald Trump, gazduita joi de CNN in Atlanta, reprezinta un moment extrem de important, relateaza CNN. Ambii candidați sunt conștienți de miza, spun oficialii ambelor campanii, in timp ce se pregatesc alaturi de echipele lor.

- Regulile primei dezbateri televizate din campania electorala intre Joe Biden si Donald Trump din 27 iunie au fost facute publice sambata de CNN, care o si va organiza: o ora si jumatate de dezbatere fara pub...

- Au aparut noi imagini cu președintele american, de aceasta data surprins in timp ce sta nemișcat, preț de cateva zeci de secunde, in timpul unui eveniment, la Casa Alba, intr-un moment in care toata lumea parea sa se bucure de un moment muzical, și sa danseze. Starea lui Joe Biden a starnit comentarii…

- Dezbaterile prezidențiale sunt intotdeauna momente-cheie intr-o campanie electorala, oferind candidaților o platforma cruciala pentru a-și prezenta viziunile și pentru a dezbate problemele majore care preocupa națiunea. Confirmarea participarii lui Donald Trump și a președintelui Joe Biden la doua astfel…

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- „Imi suspend campania”: Donald Trump a creat luni o surpriza trimitind acest mesaj sustinatorilor sai, o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a stringe noi fonduri pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale din noiembrie, relateaza AFP și Agerpres. Fostul presedinte republican, care…