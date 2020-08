Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban „este disperat sa ramana in functie” si „se agata de niste tertipuri juridice”, a afirmat joi liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis. „Este un gest de iresponsabilitate sa-l pastram pe Ludovic Orban in functia de prim ministru, pentru ca, in aceasta situatie de criza sanitara…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, astazi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca formatiunea pe care o conduce are o propunere de premier in cazul in care motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi adoptata de Parlament. "Avem o propunere de prim-ministru. Nu este membru al PSD in acest moment", a declarat Ciolacu…

- PSD depune astazi o motiune de cenzura la adresa cabinetului Orban, concretizand astfel un demers anuntat inca din luna mai. Social-democratii sunt sustinuti de ALDE si PRO Romania si de parlamentari independenti, in timp ce UDMR inca nu s-a decis. Motiunea este criticata de USR si PMP, care, la fel…

- E ziua moțiunii in Parlament. PSD urmeaza sa depuna, astazi, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune pe 17 august motiunea de cenzura impotriva Guvernului,…

- "Maine PSD depune motiunea de centza la Parlament, urmand ca ian cursul saptamanii viiitoare va avea loc citirea motiunii, urmand sa planificam votul", a declarat Marcel Ciolacu, duminica, cu ocazia prezentarii candidatilor sustinuti de PSD pentru Primaria Capitalei si Primariile de sector. …

- Deputatul Eusebiu Pistru a trecut la PSD, au confirmat surse din cadrul partidului pentru Stiripesurse.ro. Mutarea deputatului va fi oficializata saptamana viitoare in cadrul PSD. Cine este Eusebiu Pistru. A fost ales pe listele PNL, dar a migrat spre alte doua grupuri politice Eusebiu Pistru…

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Ștefan, a venit marți la Parlament cu gatul blocat intr-un guler cervical, ca urmare a unor probleme la coloana. Ministrul a cerut amanarea dezbaterii moțiunii simple depuse de PSD impotriva sa, din cauza problemelor de sanatate.