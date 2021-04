Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta seara avem o noua ediție a ANTRENORILOR DE HITURI, o rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Tb West este alegerea lui FERE in aceasta seara la Antrenorii de HITURI, iar daca va da ceva vibe de Subcarpați,…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…

In aceasta seara dam startul ANTRENORILOR DE HITURI, o noua rubrica pe care Liza și Fereșteanu o dedica newcomerilor, oamenilor care au lucruri de demonstrat și care sunt la inceput de cariera. Alegerea lui Fere pentru aceasta seara se numește PEMDAS, are 18 ani și vinde din București. „Vine cu un vibe…

- Alessia e in plin scandal cu fostul ei iubit, dupa 11 ani de relație! Cantareața a facut declarații dure la adresa tatalui fiului sau, dar iata ca acum Ionuț vine cu replica! Tanarul susține ca a ajutat-o pe aceasta cat a putut, iar daca nu ar fi cunoscut-o ar fi devenit milionar!

- ClubHouse este o rețea sociala deschisa de curand, care incepe sa atraga din ce in ce mai multa atenție. Printre personalitațile recente care au interacționat cu platforma se numara atat fondatorul Tesla, Elon Musk, cat și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg. Musk a și dat un Tweet in care spunea:…

- Este cunoscut ca cel mai tanar milionar din Silicon Valley, dar Sebastian a revenit in țara ca sa-și urmeze și un alt vis, muzica. A lansat alaturi de Ioana Ignat piesa ,,Inima Naiva” care a avut premiera, in aceasta seara, la Fere și Liza. Prieteni buni, Sebastian și Fereșteanu au glumit ca de fiecare…

