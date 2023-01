Asociația Proiectul Romania 2030 organizeaza marți, 24 ianuarie 2023, in intervalul orar 19:00 – 21:30 (ora locala Bruxelles) un eveniment dedicat celebrarii Unirii Principatelor Romane. ,,Mica Unire” din 1859 a reprezentat o etapa importanta in formarea statului național unitar roman. Pentru prima data in istorie, concepte precum unitate, libertate, fraternitate și modernitate au prins contur, iar țelul romanilor – ,,Unirea Moldovei și Tarii Romanești intr-un singur stat neatarnat romanesc” – așa cum este menționat in programul – legamant ,,Prințipiile noastre pentru reformarea patriei”, din…