- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat, joi, ca Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația protestelor din 10 august din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, scrie Mediafax.”Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizeaza ca, dupa sanctionarea Poloniei si Ungariei cu „solutia nucleara”, adica prin activarea Articolului 7 din Tratatul UE, Parlamentul European sau Consiliul European ar putea sa se uite mai atent si la situatia din Romania si sa ia aceeasi decizie.…

- Mai multe organizatii civice internationale au cerut marti membrilor Parlamentul European sa voteze saptamana viitoare pentru activarea impotriva Ungariei a procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene, transmite MTI. Parlamentul European urmeaza sa isi exprime votul pe 11 septembrie…

- Coliderii Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana din Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa lanseze mecanismul privind statul de drept, instituit impotriva Poloniei si care se afla in prezent in dezbatere pentru Ungaria, informeaza vineri The Guardian. Comisia Europeana a activat anul…

- Dezincriminarea abuzului facuta de PSD-ALDE este un atac direct la statul de drept, cu consecințe extrem de negative pentru democrația din Romania dar și pentru profilul european al Romaniei, considera Raluca Turcan, liderul deputatilor PNL."Votul PSD-ALDE pentru dezincriminarea abuzului este…

- Vizita in Romania a lui Wess Mitchell, Asistentul pentru Afaceri Europene și Eurasiatice al Secretarului de Stat al SUA, a avut ca rezultat o declarație comuna privind implementarea Parteneriatului Strategic intre Romania și SUA. Din documentul oficial a disparut, fața de precedenta declarație similara…

- Andreea Ciuca, președintele Asociației Magistraților din Romania, a reacționat luni dupa publicarea protocolului SRI-PG-ICCJ. „Unde este normal, in ce țara care se vrea europeana, democratica și stat de drept este normal sa se intample așa ceva, nemaivorbind ca vedem un protocol la nivelul…