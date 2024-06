Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina nu ar fi avut loc niciodata daca Statele Unite ar fi avut un „lider”, i-a spus joi Donald Trump presedintelui Joe Biden in cursul dezbaterii lor de la Atlanta. Candidatul republican a fost foarte critic fata de miliardele de dolari cheltuite de Statele Unite pentru a sprijini Kievul…

- Duelul principalilor candidati la alegerile prezidentiale americane va avea loc in Atlanta (Georgia, in sud-estul SUA), mult mai devreme decat de obicei.Canalul CNN a indicat in anuntul sau din luna mai ca dezbaterea va avea loc fara public, formula pe care a preferat-o Joe Biden.CNN a anuntat sambata…

- Intre doua audieri in procesul sau penal la New York, fostul presedinte american Donald Trump si candidat republican face campanie in fata celor mai ferventi sustinatori ai dreptului de a detine arme de foc, consacrat de cel de-al doilea amendament al Constitutiei americane.Aflat la Dallas, in Texas,…

- Joe Biden și Donald Trump au convenit sa participe la doua dezbateri prezidențiale televizate in lunile iunie și septembrie, informeaza BBC News.CNN a anunțat marți ca va transmite prima dezbatere prezidențiala pe 27 iunie și a precizat ca evenimentul electoral va avea loc in Georgia, un stat cheie…

- Candidatul republican la alegerile prezidențiale din SUA a susținut, intr-un mesaj publicat pe rețeaua sa sociala Truth Social, ca Europa ar trebui sa ofere Ucrainei la fel de mulți bani ca Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.„De ce nu da Europa mai mulți bani pentru a ajuta Ucraina? Cum…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…

- Armin Papperger, directorul executiv al companiei germane de armament Rheinmetall, considera ca in cazul unui conflict militar major, Europa poate fi lasata fara sprijin militar american, in timp ce SUA se vor concentra pe Asia, informeaza Financial Times, citat de Ukrainska Pravda.„Daca o situație…