- Presedintele SUA, democratul Joe Biden, se va confrunta joi cu contracandidatul sau republican in cursa pentru Casa Alba, Donald Trump, in prima dezbatere televizata din aceasta campanie electorala.

- Presedintele american Joe Biden a dat asigurari joi ca nu il va gratia pe fiul sau Hunter, gasit vinovat de un tribunal penal federal de detinere ilegala de arma de foc in 2018, pe fondul dependentei de droguri, relateaza AFP. „Nu”, a raspuns Joe Biden la intrebarea unui jurnalist, la o conferinta de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Joe Biden l-a numit pentru prima data „delincvent” pe contracandidatul sau Donald Trump dupa verdictul de vinovatie pronuntat joi de justitie la New York in procesul penal istoric al fostului presedinte republican, transmite AFP. „Pentru prima data in istoria Americii, un fost presedinte care este un…

- Președintele SUA, Joe Biden, se va confrunta in prima dezbatere electorala cu rivalul sau, fostul președinte Donald Trump, pe 27 iunie, dupa ce ambii candidați au acceptat invitația postului CNN, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a transmis joi ca „ordinea trebuie sa prevaleze”, in fata unui val de manifestatii in universitatile americane in sustinerea palestinienilor din Gaza, manifestatii care il pun intr-o pozitie delicata din punct de vedere politic, informeaza AFP. „Manifestatiile violente…

- Presedintele democrat Joe Biden l-a acuzat pe adversarul sau republican Donald Trump ca este principala amenintare la adresa democratiei americane, intr-un interviu difuzat marti pe principalul post de televiziune in limba spaniola din SUA, potrivit AFP. Intrebat de jurnalistul Univision care crede…