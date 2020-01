Stiri pe aceeasi tema

- In dimineața zilei de ieri, 9 ianuarie 2020, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Sebeș l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Lucian Blaga din Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii…

- CASA ZAPOLYA A FOST ACHIZIȚIONATA IN LUNA DECEMBRIE 2019. MONUMENTUL ISTORIC UNIC DE INTERES NAȚIONAL IMBOGAȚEȘTE PATRIMONIUL CULTURAL AL SEBEȘENILOR Negocierile pentru achiziționarea muzeului, cu reprezentanții Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C. A. din Romania, au fost demarate de…

- Ieri, 23 decembrie 2019, in jurul orei 19.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- Pentru executarea lucrarilor de remediere a unui bransament avariat, de pe strada B. P. Hasdeu, din municipiul Constanta, echipele de interventie RAJA sunt nevoite sa blocheze traficul auto pe aceasta strada, tronsonul cuprins de strazile Poporului si Bujorului, astazi 18 decembrie 2019, in intervalul…

- Povestea de iarna continua la Sebeș. Vineri, 20 decembrie 2019, incepand cu ora 18:00, in Parcul Tineretului va sosi Moș Craciun, care va aduce un concert mult așteptat cu Nicole Cherry și Denisa Moga. In deschiderea evenimentului, pe scena vor canta: Corul „Do Re Mi”, coordonat de Alexandra și Adrian…

- Patru minori au fost reținuți de inspectorii de patrulare, dupa ce au furat un automobil și-l conduceau pe strazile din Capitala. Automobilul a fost luat de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanica, iar la scurt timp depistata pe strada Ion Creanga.

- Ziarul Unirea ASTAZI: Dinu Olarașu și cartea sa „Freamat” la Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba au pregatit pentru iubitorii de literatura și muzica un eveniment cultural ce va avea loc marți, 29 octombrie 2019, de la orele 17:00…