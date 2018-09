Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba in sedinta de miercuri studiul de fundamentare privind constructia si operarea segmentului de autostrada Ploiesti - Comarnic - Brasov si privind operarea autostrazii Bucuresti - Ploiesti, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi aprobam studiul de fundamentare…

- Casa Alba a trimis Senatului Statelor Unite nominalizarea lui Adrian Zuckerman ca ambasador al SUA. Informația este postata pe site-ul oficial al PREȘEDINȚIEI STATELOR UNITE. Acest pas arata interesul...

- Circulația pe DN1, in localitatea Barcanești, este oprita, ca urmare a lucrarilor de evacuare a apei din curțile localnicilor, in urma ploilor abundente din ultima perioada. Centrul Infotrafic al Poliției Romane informeaza ca circulația va fi deschisa cat de curand, respectiv in jurul orei 18. Circulatia…

- Mii de persoane din intreaga tara au ramas fara locuinte in urma retrocedarilor si altor politici locative injuste. Doar anul acesta, in Bucuresti, sunt inregistrate aproape 20.000 de solicitari pentru locuinte sociale si doar 30 de imobile disponibile, potrivit datelor PMB. Despre acest fenomen si,…

- PK EMERALD S.R.L., o firma inființata anul trecut in București, vrea sa construiasca un nou mall și un cartier de locuințe in Pitești. Planul mega-construcției din zona Tudor Vladimirescu ridica destule semne de intrebare, ...

- El a participat la un forum organizat la Bucuresti pe tema oportunitatilor in sectorul energetic in timpul presedintiei Romaniei la Consiliul UE."Sunt convins ca presedintia romaneasca se va desfasura intr-un cadrul profesionist si ca vom putea gasi raspuns pentru dosarele care sunt inca…

- Vremea severa din ultimele zile a provocat pagube in toata țara, zeci de locuințe, anexe gospodarești, curți, beciuri și subsoluri fiind inundate in ultimele 24 ore. ANM a emis 80 de avertizari meteo iar pompierii au intervenit in 22 de localitați din 14 județe și municipiul București. La…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iulie 2018 a fost initiat urmatorul…