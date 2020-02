Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș va construi o parcare supraterana, situata pe str. Sf. Ioan, nr. 1 (langa Hotel Timișoara). The post Prima parcare supraetajata ridicata de o autoritate publica in Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Primaria Campina a finalizat proiectul bugetului local al municipiului pentru anul 2020. O varianta prescurtata a acestui proiect a fost postata pe site-ul Primariei Campina, pentru consultare publica, iar pana la 7 februarie sunt așteptate sugestiile și propunerile campinenilor. O dezbatere publica…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de Ordonanta a Guvernului care va modifica si completa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin introducerea unor prevederi referitoare la utilizarea trotinetelor electrice pe drumurile…

- Inghesuiala mare, astazi, in Sala Revoluției a Palatului Administrativ din Timișoara, unde a avut loc ceremonia de investire in funcția de prefect de Timiș a Lilianei Oneț. Asta pentru ca numeroși liberali s-au mobilizat pentru a participa la eveniment, la care a fost prezent și ministrul de Interne…

- levi de la noua licee din Timisoara, alaturi de studenti de la Arte Plastice, au creat, in premiera, o "padure urbana de brazi" pe o suprafata de 2.500 de metri patrati, expusa publicului, miercuri, in curtea interioara a Bastionului Therezia, intr-un concept inedit si ecologic, folosind materiale…

- Ministerul Culturii a anuntat marti ca aloca suma de 250.000 de lei pentru sprijinirea derularii proiectelor si actiunilor culturale dedicate Zilei Culturii Nationale in anul 2020, anunța news.ro.Citește și: Alerta pentru șoferi! Riscați sa ramaneți fara bani! Este fals Valoarea maxima…

- De schema de minimis dezvoltata de Consiliul Județean Timiș beneficiaza șase spitale orașenești. Acestea primesc finanțare nerambursabila pentru achiziția de aparatura medicala. Fiecare dintre cele șase spitale beneficiaza de cate 50.000 de euro. „De la inceputul mandatului am stabilit…

- Jandarmii albaiulieni din cadrul structurilor de ordine și siguranța publica asigura astazi, buna desfașurare a meciului de fotbal din Liga III dintre AFC Unirea Alba Iulia și Odorheiul Secuiesc. Asemeni celorlalte competiții sportive in care jandarmii au facut apel la fair-play și de aceasta data,…