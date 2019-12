Dezbatere publică pe tema calităţii aerului din oraş (Eveniment) Brasovenii sunt asteptati in 20 decembrie 2019 la o dezbatere publica pe tema calitatii aerului din oras! Evenimentul este organizat de Primarie si se va desfasura in sala de sedinte a Consiliului Local. Anuntata inca din prima parte a lunii octombrie, dezbaterea privind calitatea aerului din Brasov se va desfasura in 20 decembrie 2019, incepand cu ora 12.00, in sala de sedinte a Consiliului Local Brasov Brasov. ... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

