Stiri pe aceeasi tema

- Timișorenii care locuiesc pe strada Anton Seiller situata in cartierul Iosefin declarat monument istoric au semnat o scrisoare deschisa prin care iși exprima nemulțumirea fața de intenția de a fi aprobata ridicarea in zona a unui complex imobiliar cu șapte etaje. Oamenii spun ca „marele zid” ce ar urma…

- Timișorenii care locuiesc pe strada Anton Seiller situata in cartierul Iosefin declarat monument istoric au semnat o scrisoare deschisa prin care iși exprima nemulțumirea fața de ridicarea in zona a unui complex imobiliar cu șapte etaje. Oamenii spun ca „marele zid” ce se va ridica acolo le incalca…

- Celebrul antrenor Mircea Lucescu, 74 de ani, impreuna cu omul de afaceri Dimciu Tașu, vor construi un ansamblu imobiliar cu 200 de apartamente, spații comerciale și birouri pe malul lacului Morii din Sectorul 6, București. Terenul a fost cumparat la licitație de la Piraus Bank. Mircea Lucescu investește…

- Numele lui Michael Topolinski apare in mai multe afaceri controversate, de la imobiliare la vanzarea mastilor medicinale. El a cumparat terenul fostei fabrici Vulcan pe care l-a vandut catre NEPI. La finele anului trecut a vandut jumatate din terenul fostei fabrici Textile Dacia din cartierul Bucurestii…

- Locuitorii din Ciarda Roșie aduna semnaturi pentru a opri construirea unui complex imobiliar pe terenul Manușarul, dupa ce primaria a emis o autorizație de construire in ajun de Craciun, in baza unui PUZ din 2008. Numai ca documentele arata ca destinația bazei sportive putea fi schimbata doar prin hotarare…

- Oamenii din capitala ceha, Praga, au construit o masa de 1.600 de metri și au organizat marți o cina publica pentru a celebra sfarșitul blocarii țarii din cauza pandemiei. Locuitorii s-au intins pe strazile orașului și peste faimosul sau pod Charles dupa ce guvernul a ridicat restricțiile la adunarile…

- Terenul care a generat documentatia are o suprafata de 1.242 mp si este amplasat in nordul intravilanului municipiului Constanta Primaria Constanta a emis certificatul de urbanism nr. 4092 din 06.11.2018, prin care se instiinteaza ca regulamentul de construire va fi realizat in baza unui Plan Urbanistic…

- Proiectul prevede parcelarea unui teren de 4,5 hectare din preajma ansamblului Liberty Technology Park existent, pentru realizarea a șase noi cladiri, din care 2 cladiri de locuințe, care vor însuma aproximativ 250 de apartamente, 3 cladiri cu spații de birouri și o gradinița. …