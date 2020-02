Dezbatere privind relațiile dintre România și Norvegia Marți, 18 februarie 2020, incepand cu ora 11.00, in Sala „Vasile Pogor” a Primariei Municipiului Iași, va avea loc o importanta dezbatere pe tema cooperarii și relațiilor bilaterale dintre Romania și Norvegia. Organizat sub egida Classix Festival, principalele aspecte care vor fi dezbatute se refera la domeniile turismului si culturii, precum si al managementului acestor doua componente ale brand-ului de țara. La dezbatere vor participa Ionuț Eriksen (președinte NOROCC), Andreea Mitan (director executiv NOROCC), Eilif Gundersen și Ana-Maria Balan (Ambasada Regatului Norvegiei in Romania), Cristian… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

