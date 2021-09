Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia nu i-a alungat pe cerșetori de pe strazile Timișoarei. Polițiștii locali acționeaza in continuare pentru depistarea și luarea masurilor legale, conform atribuțiilor, in cazul persoanelor care apeleaza la mila publicului și a oamenilor fara adapost de pe raza orașului. De la inceputul acestui…

- Primaria Timișoara lucreaza la un nou regulament de parcare. In acest sens a facut un studiu de fundamentare privind infiintarea serviciului public pentru administrarea, intretinerea si exploatarea parcarilor din Timisoara, precum si stabilirea formei de administrare a gestiunii serviciului. „Principalul…

- Zeci de migranți au fost „culeși” de pe strazile Timișoarei in ultimele zile. Cei mai mulți aveau documente de ședere temporara, insa nu-și puteau justifica prezența in zona. Vor fi indrumați spre centrele care le-au eliberat actele.

- Viceprimarul Ruben Lațcau a publicat, pe pagina sa de Facebook, statistici care „dau bine” pentru noua administrație a Timișoarei. Astfel, in primele șapte luni ale anului primaria a investit 138 de milioane de lei, dintre care 49 de milioane fonduri europene. „In doar jumatate de an am reușit sa investim…

- In 3 august 2021, Timișoara sarbatorește 102 ani de la intrarea in oraș a trupelor romane aflate sub conducerea colonelului Virgil Economu, marcand astfel momentul in care in Banat s-a instaurat administrația romaneasca. Acum doi ani, la implinirea centenarului, Asociația Eugeniu de Savoya a organizat…

- Nu vom avea prea curand coșuri de gunoi noi pe strazile din oraș. Primaria nu a gasit nicio firma care sa aduca la Timișoara 1.000 de coșuri de gunoi, pentru 31.000 de euro. Licitația a fost anulata din lipsa de ofertanți.