Stiri pe aceeasi tema

- Mult așteptata dezbatere publica pe tema noului TimPark pe care primaria Timișoara vrea sa il introduca in oraș și a inceput cum nu se poate mai neplacut. Vineri, cetațenii și-au spus parerile legate de subiect, dar, din pacate, o cetateanca l-a jignit pe viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie…

- Dezbaterea privind modificarile pe care administrația locala vrea sa le aduca sistemului de parcare Timpark a fost una civilizata, deși chiar la inceputul discuțiilor una dintre participante l-a jignit pe moderatorul intalnirii, viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie sa-ți dai demisia, ca ești…

- Dezbaterea privind modificarile pe care administrația locala vrea sa le aduca sistemului de parcare Timpark a fost una civilizata, deși chiar la inceputul discuțiilor una dintre participante l-a jignit pe moderatorul intalnirii, viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie sa-ți dai demisia, ca ești…

- Dezbaterea privind modificarile pe care administrația locala vrea sa le aduca sistemului de parcare Timpark a fost una civilizata, deși chiar la inceputul discuțiilor una dintre participante l-a jignit pe moderatorul intalnirii, viceprimarul Ruben Lațcau. „Eu cred ca trebuie sa-ți dai demisia, ca ești…

- Dezbaterea aferenta propunerilor lansate de Primaria Timișoara pentru modul de schimbare al funcționarii sistemului de parcare TimPark se muta exclusiv online. Odata cu creșterea infectarilor cu coronavirus, conducerea municipalitații scapa de posibilele reproșuri ”pe viu” din partea cetațenilor care…

- Timișorenii care vor sa știe ce se intampla cu sistemul de parcare din oraș au fost invitați inca de saptamana trecuta la o dezbatere publica, vineri, in sala de consiliu a primariei. Discuțiile se muta online, in contextul creșterii numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, anunța Primaria Timișoara.

- In prezent, in Timișoara sunt amenajate peste 80.000 de locuri publice de parcare și staționare (47.445 locuri de parcare si 32.805 locuri de staționare), pentru care ne propunem un mai bun management, conform unui comunicat al Primariei. „La acestea se adauga locurile de parcare in regim privat, care…

- Apar in jur de 400 de parcari noi in cartierele Timișoarei și toate vor fi incluse in sistemul Timpark. La unele se lucreaza de luni bune, cum ar fi cea din zona Bucovina, dar vor aparea și altele in locul garajelor, susține viceprimarul Ruben Lațcau, dupa modelul fostei administrații. Edilul a calculat…