Stiri pe aceeasi tema

- Dezbaterea aferenta propunerilor lansate de Primaria Timișoara pentru modul de schimbare al funcționarii sistemului de parcare TimPark se muta exclusiv online. Odata cu creșterea infectarilor cu coronavirus, conducerea municipalitații scapa de posibilele reproșuri ”pe viu” din partea cetațenilor care…

- Timișorenii care vor sa știe ce se intampla cu sistemul de parcare din oraș au fost invitați inca de saptamana trecuta la o dezbatere publica, vineri, in sala de consiliu a primariei. Discuțiile se muta online, in contextul creșterii numarului de cazuri de infectari cu coronavirus, anunța Primaria Timișoara.

- Vom plati parcarea pana la ora 20, nu pana la ora 17 ca pana acum, vom scoate mai mulți bani din buzunare pentru a ne lasa mașinile pe domeniul public, dar și pentru abonamente. Primaria Timișoara a facut public noul regulament de parcare, valabil pe 15% din strazile din oraș. Cuprinde și abonamente…

- Apar in jur de 400 de parcari noi in cartierele Timișoarei și toate vor fi incluse in sistemul Timpark. La unele se lucreaza de luni bune, cum ar fi cea din zona Bucovina, dar vor aparea și altele in locul garajelor, susține viceprimarul Ruben Lațcau, dupa modelul fostei administrații. Edilul a calculat…

- De luni, la primele ore le dimineții orașul se va aglomera din nou cu vehiculele parinților care duc copiii la școala de cartier sau cea ”high class” din centrul Timișoarei. Dar, primaria s-a pregatit, cu investiții finalizate, unele parțial, unele integral, cu inovații edilitare și noi viziuni pentru…

- Un incendiu a izbucnit la un autoturism, in cursul zilei de astazi, 8 septembrie 2021, in parcarea unui supermarket din Alba Iulia. Din primele informații, Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism. Vehiculul se afla in parcarea unui supermarket de…

- Razboiul dintre administrația Dominic Fritz și angajații nemulțumiți de noua organigrama a trecut la un nou nivel. Va reamintim ca Tribunalul Timiș a decis suspendarea hotararii de consiliu local prin care a fost aprobata noua organigrama pana la judecarea pe fond a cazului. De asemenea, s-au suspendat…

- Un studiu de peste 15 pagini facut public de Primaria Timișoara arata ca nu sunt suficiente locuri de parcare in oraș și ca municipalitatea ar putea gestiona mai bine decat SDM sistemul de parcare. In plus, parcarile de la marginea carosabilului nu sunt vazute cu ochi buni de noua administrație, astfel…