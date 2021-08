Stiri pe aceeasi tema

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA, relateaza AFP. ”In zonele in care transmiterea COVID-19 este crescuta, CDC recomanda…

- Americanii vaccinati trebuie sa poarte din nou masca in interior, in zonele cu risc crescut, a anuntat marti Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC), principala agentie federala de sanatate publica din SUA.

- Proba a examenului de evaluare nationala pentru elevii claselor a VIII-a Foto: Arhiva. Absolventii de clasa a VIII-a vor sustine marti, 22 iunie, prima proba a Examenului de evaluare nationala, respectiv cea la limba si literatura româna. Si în acest an Evaluarea nationala…

- Obligativitatea purtarii maștii de protecție in clase ar putea fi eliminata pentru elevii care s-au vaccinat. Cel puțin este unul Post-ul Reacția deputatului Carmen Holban la propunerea ca doar elevii nevaccinați sa poarte masca apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevii vor purta masca in interiorul scolii si pe parcursul anului scolar viitor, a declarat Ioana Mihaila, ministrul Sanatatii, precizand ca e vorba in special de cei care nu sunt vaccinati."Vom sustine ca la interior copiii sa ramana cu masca, cel putin cei care nu sunt vaccinati. hellip; Trebuie…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat ca probabil, elevii vor purta masca de protecție in interiorul școlilor și anul școlar viitor. Declarația a fost facuta joi, la TVR. Decizia nu a fost inca luata, dar autoritațile cred ca menținerea obligativitații purtarii maștii de protecție…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis marti revenirea elevilor la scoala cu prezenta fizica, a anuntat prefectul Capitalei Alin Stoica. Hotararea intra in vigoare miercuri. Acesta a adaugat ca este mentinuta obligatia purtarii mastii pe o raza de 50 de metri in jurul scolii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, luni, ca decizia privind renuntarea la purtarea mastii de protectie sanitara in curtea scolilor ramane la latitudinea fiecarei unitati de invatamant, conditia fiind asigurarea unui program decalat pentru evitarea aglomerarilor. Cimpeanu a mentionat…