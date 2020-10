Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Mike Pence și contracandidata sa, senatoarea Kamala Harris se vor confrunta in dezbaterea viceprezidențiala in seara zilei de miercuri (noaptea de joi pe fusul orar al Romaniei) in condiții speciale de pandemie. Candidații vor fi separați de panouri de protecție plexiglas, relateaza…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, si rivala sa, Kamala Harris, vor fi separati de un perete din plexiglas in cursul dezbaterii lor de miercuri, a facut cunoscut o responsabila a echipei de campanie a senatoarei democrate, decizie luata dupa anuntul ca Donald Trump este bolnav de COVID-19, noteaza…

- Joe Biden tocmai și-a anunțat candidatura la alegerile prezidențiale ale Statelor Unite ale Americii in 2020. Acesta va concura impotriva lui Donald Trump, actualul președinte. Alți candidați ce se vor bate pentru postul de președinte ale Statelor Unite ale Americii sunt: Kamala Harris, Mike Pence,…

- Ziarul Unirea Publicitate electorala| De ce trebuie sa votezi candidații PMP? CLEMENT NEGRUȚ- Președinte la Consiliul Județean Alba ✅PMP susține transparența totala in administrație. Vrem sa oprim risipirea banilor publici prin publicarea online a tuturor contractelor și facturilor instituțiilor publice…

- PodcasturiCe surprize ii așteapta pe candidați in campania prezidențiala Victor Nichituș a declarat pentru Sputnik Moldova ca actuala campanie prezidențiala va fi dificila și scumpa din motiv ca se organizeaza pe timp de pandemie. „ Candidații vor avea dificultați sa capteze cat mai mulți…

- Joe Biden a acceptat nominalizarea sa de catre Partidul Democrat pentru a candida la functia de presedinte al SUA, relateaza dpa. ''Este onoarea vietii mele sa accept nominalizarea Partidul Democrat pentru functia de presedinte al Statelor Unite ale Americii'', a spus Biden,…

- Ziarul Unirea FOTO| PNL și-a depus LISTA de candidați la Consiliul Județean Alba. Ion Dumitrel, candidatul pentru funcția de președinte Candidații PNL, in frunte cu actualul președinte al CJ Alba, Ion Dumitrel, s-au aflat luni, 17 august, la Biroul Electoral Județean Alba pentru a depune dosarele de…

- Biroul Politic National (BPN) al PNL a validat, joi, mai multi candidati la functia de primar de municipiu resedinta de judet si de presedinte al Consiliului judetean. "In reuniunea Biroului Politic National am validat candidatii PNL pentru functiile de primari in municipiile resedinta…