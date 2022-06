Dezbatere la „Referendum”: Ce efect va avea compensarea de 50 de bani la litrul de carburant?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis susține ca Guvernul face „atat cat se poate” in cazul prețurilor la carburanți, precizand ca o compensare de 50 de bani la prețul benzinei sau motorinei „sunt 50 de bani pe care nu-i dai”. „Reducerea accizelor este aparent la indemana guvernelor, in realitate nu e din cauza…

- Dupa 2 ani de pauza, la Sala de Arta „Elena Greculesi" din cadrul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera" s-a organizat Salonul Literaturii Romane din Bucovina, ediția a XVII-a, care a avut ca tema de dezbatere „Traducerea de carte in Bucovina, un fenomen ...

- Luni, la „Referendum”, Mihai Radulescu isi provoaca invitatii si publicul sa-si spuna opiniile vizavi de proiectul de lege ce vizeaza scaderea varstei de vot. Tot pe 6 iunie, de la 21.00, se analizeaza in platoul TVR 1 noile legi ale securitatii nationale.

In conformitate cu dispozitiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului...

- Subvenție de 50 bani/litrul de benzina sau motorina. Schema de ajutor propusa de Guvern pentru compensarea creșterii prețurilor Ministerul Finanțelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la benzina și motorina din cauza situației…

- In Belgia, programul de lucru de patru zile saptamanal a fost adoptat la nivel național. Ministrul Muncii, Marius Budai, a fost chestionat cu privire la introducerea acestui program și in țara noastra.

- Deputații buzoieni Romeo Lungu și Laurențiu Țepeluș au participat la o dezbatere sub egida Conferinței pentru Viitorul Europei: „Dezvoltarea ecoturismului durabil in zonele montane romanești in contextul redresarii post-pandemice”. Aceasta a avut loc in contextul in care pandemia a afectat multe afaceri…

