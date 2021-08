Dezbatere la Primăria Iaşi despre închirierea de trotinete electrice Primaria Iasi organizeaza, saptamana viitoare, pe 18 august, o dezbatere publica privind transportul alternativ in Iasi. Potrivit unui comunicat al municipalitatii, subiectul principal al discutiilor va fi cel cu privire la inchirierea trotinetelor electrice. Recent, Primaria a publicat spre consultare publica un proiect prin care este instituit un regulament care deschide portile catre operatori de trotinete sa activeze la Iasi. "Cu aceasta ocazie, invitam iesenii interesati de acest subiect pentru a dezbate acordul de cooperare intre orasul nostru si potentiali operatori in vederea implementarii… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

