- Organizația Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), solicita Guvernului și Parlamentului in soluționarea diminuarii impactului negativ determinat de majorarea fara precedent a tarifelor pentru energia electrica și gazele naturale. In acest sens, OPTBR a adresat o scrisoare deschisa catre…

- Deputatul BCS, Grigore Novac și membrul Comitetului Executiv al PSRM, Maxim Lebedinschi, au anunțat ca vor sesiza experții Comisiei de la Veneția și ai Consiliului Europei asupra „inadmisibilitații legii PAS cu privire la evaluarea integritații judecatorilor și procurorilor”. Este vorba despre proiectul…

- Vizita de lucru in Republica Moldova a Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari, a Senatului Romaniei. In perioada 10-11 februarie 2020 o delegație a Senatului Romaniei formata din membrii ai comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitați și validari, a efectuat o vizita…

- Nicolae Eșanu, fost secretar de stat al Ministerului Justiției, expert în drept, anticipeaza ca încercarea de a schimba lucrurile în justiție va eșua. „Urmaresc cu tristețe evenimentele legate de proiectul de lege privind evaluarea candidaților la funcția de membru…

- Copreședintele AUR, George Simion, spune ca nu va respecta noul regulament al Camerei Deputatilor, care ar putea interzice transmisiile in direct sau inregistrarea sedintelor de plen, de Birou permanent sau de comisii. PNL, PSD și UDMR au propus modificarea regulamentului dupa ce Simion l-a agresat…

- Raportul, realizat de Comisia bipartizana din SUA pentru combaterea traficului de opioide sintetice, arata ca opioidele sintetice – in principal fentanil – au fost responsabile de aproape doua din trei decese raportate prin supradoza de droguri in SUA, in anul inchaiet in iunie 2021. Peste 100.000 de…

- Deputatul Gigel Știrbu, vicepreședinte PNL, a cerut ca senatorii și deputații care au comportamente nepotrivite sa fie supuși controalelor psihiatrice, in contextul in care George Simion, copreședintele partidului AUR, l-a bruscat la tribuna Parlamentului pe ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu.…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, a transmis marți, 18 ianuarie, ca Nicolae Ciuca trebuie sa iși dea demisia „de onoare” daca informațiile „conform carora teza de doctorat a premierului ar fi plagiata” se adeveresc, pentru ca „furtul academic nu are ce cauta la varful Guvernului Romaniei”, și i-a cerut…