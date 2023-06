Stiri pe aceeasi tema

- In 2005, cand Novak Djokovic a obtinut prima sa victorie pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam pe zgura pariziana, ar fi fost greu de imaginat ce se va intampla 18 ani mai tarziu in capitala Frantei. In 2023. Roger Federer s-a retras; Rafael Nadal este accidentat; Djokovici? El este inca…

- Novak Djokovic s-a calificat vineri in finala turneului de Mare Slem la Roland Garros, dupa o victorie in patru seturi in fata spaniolului Carlos Alcaraz, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Djokovic, fost lider mondial, acum locul 3 ATP, s-a impus dupa trei ore si 14 minute in duelul cu actualul numar unu mondial…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Duminica, sarbul va fi fața in fața cu cel de-al 23-lea trofeu de Grand Slam din cariera, record absolut in tenisul masculin. In a doua…

- Tenismanul german Alexander Zverev s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dotat cu premii totale de 49,6 milioane de euro Acesta a reusit sa-l invinga in patru seturi, scor 6-4, 3-6, 6-3, 6-4, pe argentinianul Tomas Etcheverry (locul 49 ATP), intr-o partida disputata…

- Casper Ruud (finalist anul trecut) a reușit sa se califice in semifinalele de la Roland Garros 2023, norvegianul trecand de Holger Rune (sfatuit de Patrick Mouratoglou). „Finala” din penultimul act de la Paris va fi intre Carlos Alcaraz și Novak Djokovic.

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) s-a calificat in semifinalele Roland Garros, dupa victoria din sferturi cu Karen Khachanov (27 de ani, 11 ATP), scor 4-6, 7-6 (0), 6-2, 6-4. „Nole” a avut nevoie de 3 ore și 43 de minute pentru a trece de jucatorul rus și e la doar doua victorii de cucerirea Roland…

- Roland Garros, unul dintre cele patru turnee de Grand Slam ale anului, reprezinta o competitie extrem de importanta in lumea tenisului, in care cei mai buni jucatori si jucatoare se lupta pentru prestigiu si glorie. La cine sa fii atent la Roland Garros in acest an Iata care sunt cei mai mari favoriti…

- Chris Evert, caștigatoare a 18 titluri de Grand Slam, și-a ales un favorit pentru Roland Garros 2023, avand in vedere faptul ca Rafael Nadal și Novak Djokovic nu au avut parte de pregatirea obișnuita pentru al doilea turneu major al anului.