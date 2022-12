Stiri pe aceeasi tema

- „Trebuie sa ne jucam toate șansele, noi suntem obligați sa aderam la schengen prin tratat. Ce face Austria e un abuz, e o problema de politica a UE. Subiectul ar trebui dus pe agenda Consiliului Eurooean. Pana atunci, cred ca toate demerurile trebuie facute. Eu cred ca legaturile diplomatice tehnice…

- Liderul Partidului Popular European Manfred Weber afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Romania apartine spatiului Schengen si ca, in calitate de presedinte al Grupului PPE si al partidului, este de datoria sa sa lucreze pentru aderarea la Schengen pentru Romania si Bulgaria. "Pentru a realiza…

- Fostul premier Ludovic Orban, acum președintele partidului Forța Dreptei, a ironizat vizita facuta de președintele Klaus Iohannis in Lituania, susținand ca șeful statului ar fi trebuit sa mearga in Austria, Suedia sau Olanda, țari care și-au exprimat opoziția fața de aderarea Romaniei la Schengen. „Este…

- Consiliul Uniunii Europene va decide aderarea Croației la spațiul Schengen separat de Romania și Bulgaria, anunța presa croata, ministrul de interne al Croației afirmand ca Austria susține aderarea țarii sale.

- Europarlamentarii PNL cer aderarea Romaniei la Schengen, in plenul Parlamentului European: Siegfried Muresan: „Munca efectuata in acest an de polițiștii de frontiera din Romania, de autoritațile din Romania, implicarea cetațenilor romani, toate acestea au ajutat la stabilizarea situației la frontiera…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Praga, ca exista o posibilitate ca pana la finalul anului Romania sa adere la Schengen, insa nu exista o garanție ca acest lucru se va intampla, informeaza News.ro . Intrebat ce șanse are Romania sa fie primita in Schengen pana la finalul acestui an, Klaus…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a avut miercuri un discurs vehement la dezbaterea din Parlamentul European dedicata aderarii Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. El a facut referire la opoziția unor state UE, amenințand cu declanșarea unei crize la nivel european. ”De 11 ani, doua țari pe care…

- Rareș Bogdan a vorbit astazi in Parlamentul European, in ziua in care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat starea Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL a cerut ca Romania sa fie acceptata in spațiul Schengen, “dupa 11 ani nedrepți de așteptare”.