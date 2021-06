Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, participa, joi, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania organizata de Asociatia "Green Revolution" la Roaba de Cultura din parcul Herastrau, de Ziua…

- ​Peste 155.000 de persoane s-au înscris în Programul "Rabla pentru electrocasnice", iar începând de vineri acestia vor putea sa-si rezerve voucherele pentru primele trei categorii de produse, a declarat, joi, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, citat…

- Romania a luat o decizie total eronata in anul 2016, cand a decis sa nu mai intervina deloc in populatia de ursi, a declarat ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, intr-un interviu acordat AGERPRES. El a precizat ca non-interventia va genera probleme uriase, in conditiile…

- "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua in acest an si va avea un buget de 75 de milioane de lei, cel mai mare de pana acum, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos. "Programul "Rabla pentru electrocasnice" va continua…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) lanseaza campania ”Vinerea Verde”, o initiativa menita sa reduca poluarea cauzata de transportul cu masinile personale in marile orase, transmite Agerpres. Sub sloganul „STOP! Azi masina sta pe loc!”, aceasta campanie incurajeaza utilizarea transportului…