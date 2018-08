Dezbatere în Germania: Ţara ar putea să se transforme într-o PUTERE NUCLEARĂ 'Avem nevoie de bomba ?' - este un titlu pe prima pagina a saptamanalului Welt am Sonntag. 'Pentru prima data dupa 1949, Republica Federala Germania nu se mai afla sub umbrela nucleara a SUA', scrie in articolul cu acel titlu Christian Hacke, un proeminent expert politic german.



In opinia sa, urmatorul pas al Germaniei trebuie sa fie foarte clar: 'Apararea nationala pe baza descurajarii nucleare, date fiind noile incertitudini transatlantice si confruntarile potentiale'. Christian Hacke subliniaza de asemenea ca materializarea unei solutii europene in domeniul apararii este 'iluzorie',… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

