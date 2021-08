Stiri pe aceeasi tema

- Trei consilieri locali USRPLUS propun un proiect prin care sa fie anulate cele doua hotarari de consiliu local care interzic accesul bicicletelor in zona centrala a Timișoarei. „De astazi gasiți in dezbatere pe site-ul Primariei Timișoara proiectul colegilor noștri consilieri Ana Munteanu, Ovidiu Merean…

- Teribilismul se platește, astfel ca tinerii care goneau in zona pietonala din Cetate au fost identificați și sancționați de polițiștii locali. Marți seara, in Piața Unirii și pe strazile din jur, trei tineri au intrat cu ATV-urile in zona pietonala și au circulat cu viteza. La ora aceea, zeci de persoane…

- Suntem la un pas de a intra la vot in plenul Consiliului Local Timișoara, anunța consiliera locala USR PLUS, Ana Munteanu, despre un proiect de eliminare a interdicției de a circula cu bicicleta prin zona zero a orașului. Totuși, pana cand se va ajunge la vot ea dorește sa afle, printr-o intalnire publicam…

- O femeie si-a dat singura foc sau a fost incendiata, in aceasta dupa-amiaza, pe strada Bucuresti din zona Tipografilor. La fata locului au ajuns rapid echipaje de politie si salvare. Femeia a fost dusa la spital de urgenta, iar strada a fost blocata. Inca nu se stiu circumstantele in care a avut loc…

- Interesul pentru banii alocați de la bugetul local al Timișoarei pentru domeniul cultural-artistic a depașit probabil chiar și așteptarile finanțatorilor. Nu mai puțin de 98 de aplicanți au depus cereri la primul apel de finanțare in domeniul culturii lansat de Centrul de Proiecte al Primariei. Arte…

- Primarului Timișoarei, Dominic Fritz, i se solicita organizarea de urgența a unei dezbateri publice pe noua organigrama de personal din Primariei Timișoara. Sindicatul Liber al Salariatilor din Primaria Municipiulul Timisoara si din Serviciile Publice aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului…

- Joi, 10 iunie, intre orele 9 și 17, se vor executa legaturile la noua conducta PEHD 355mm din Parcul Civic, lucrare ce face parte din proiectul Primariei Timișoara de modernizare a parcurilor. Aquatim anunța ca vor ramane fara apa consumatorii din piețele Iancu Huniade și Mareșal Ferdinand Foch, de…

- La miezul nopții, un apel la 112 anunța faptul ca doua femei se lovesc. Ajunși la fata locului, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au constatat ca cele sesizate se confirma. „Din verificarile efectuate a reieșit faptul ca o femeie de 34 de ani, pe fondul unor discuții in contradictoriu, ar fi lovit…