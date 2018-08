Stiri pe aceeasi tema

- Cand izbucneste Marele Razboi, in 1914, germanii sunt cei care au initiativa folosirii in scopuri propagandistice a fotografiei si cinematografiei.Cand izbucneste Marele Razboi, in 1914, germanii sunt cei care au initiativa folosirii in scopuri propagandistice a fotografiei si cinematografiei.

- In vara anului 1918, Romania se afla intr-o situatia extrem de grea. Dupa ce semnase la 7 mai Pacea de la Bucuresti cu Puterile Centrale, premierul Alexandru Marghiloman insista pe langa regele Ferdinand sa ratifice acest acord.

- 'Avem nevoie de bomba ?' - este un titlu pe prima pagina a saptamanalului Welt am Sonntag. 'Pentru prima data dupa 1949, Republica Federala Germania nu se mai afla sub umbrela nucleara a SUA', scrie in articolul cu acel titlu Christian Hacke, un proeminent expert politic german.In opinia…

- La 30 august 1940, s-a semnat, la Viena, dictatul prin care partea de nord a Transilvaniei (43.492 de kilometri patrati si 2.667.000 de locuitori, majoritatea romani) era smulsa Romaniei si data Ungariei horthyste.

- Cand izbucnește Marele Razboi, in 1914, germanii sunt cei care au inițiativa folosirii in scopuri propagandistice a fotografiei și cinematografiei. Oskar Messter, proprietarul unei mari societați cinematografice din Berlin, propune armatei utilizarea unor astfel de imagini sub forma unor jurnale saptamanale…

- Revoluția bolșevica și demantelarea Imperiului Țarist la sfarșitul anului 1917 au obligat Romania sa solicite armistițiu Germaniei și Puterilor Centrale. Negocierile de pace dintre ruși și germani incheiate cu semnarea Tratatului de Pace de la Brest-Litovsk impingeau Romania sa semneze și ea un tratat…

