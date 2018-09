Stiri pe aceeasi tema

- In mersul istoriei popoarelor exista momente cand totul se naruie sau pare ca se naruie, cand demnitatea si fiinta nationala sunt ingenuncheate de catre invingatori vremelnici. Popoare mai mari sau mai mici au cunoscut de-a lungul timpului astfel de episoade dramatice ale existentei lor.

- In mentalul colectiv al romanilor, „Primavara de la Praga” si invazia trupelor Pactului de la Varsovia in Cehoslovacia se suprapun aproape total cu discursul tinut de Nicolae Ceausescu in piata Comitetului Central in dimineata zilei de 21 august 1968, in care acesta a condamnat cu vehementa interventia…

- In vara anului 1918, Romania se afla intr-o situatia extrem de grea. Dupa ce semnase la 7 mai Pacea de la Bucuresti cu Puterile Centrale, premierul Alexandru Marghiloman insista pe langa regele Ferdinand sa ratifice acest acord.

- Sase pistoale, opt revolvere si sange rece. De atat a fost nevoie ca o intreaga familie sa fie masacrata si ca o dinastie sa dispara ca si cand n-ar fi fost. In urma cu 100 de ani, in noaptea de 16 spre 17 iulie, Tarul Nicolae al II-lea, sotia sa Alexandra, cei cinci copii si servitorii loiali au fost…

- Sase pistoale, opt revolvere si sange rece. De atat a fost nevoie ca o intreaga familie sa fie masacrata si ca o dinastie sa dispara ca si cand n-ar fi fost. In urma cu 100 de ani, in noaptea de 16 spre 17 iulie, Tarul Nicolae al II-lea, sotia sa Alexandra, cei cinci copii si servitorii loiali au fost…

- Sase pistoale, opt revolvere si sange rece. De atat a fost nevoie ca o intreaga familie sa fie masacrata si ca o dinastie sa dispara ca si cand n-ar fi fost. In urma cu 100 de ani, in noaptea de 16 spre 17 iulie, Tarul Nicolae al II-lea, sotia sa Alexandra, cei cinci copii si servitorii loiali au fost…

- Revoluția bolșevica și demantelarea Imperiului Țarist la sfarșitul anului 1917 au obligat Romania sa solicite armistițiu Germaniei și Puterilor Centrale. Negocierile de pace dintre ruși și germani incheiate cu semnarea Tratatului de Pace de la Brest-Litovsk impingeau Romania sa semneze și ea un tratat…

- Revouluția bolșevica și demantelarea Imperiului Țarist la sfarșitul anului 1917 au obligat Romania sa solicite armistițiu Germaniei și Puterilor Centrale. Negocierile de pace dintre ruși și germani incheiate cu semnarea Tratatului de Pace de la Brest-Litovsk impingeau Romania sa semneze și ea un tratat…