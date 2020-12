Dezbatere despre Bugetul 2021, organizată miercuri la Bucureşti Anul 2021 va fi un moment cheie pentru antreprenorii si business-ul romanesc astfel incat miercuri, intr-o dezbatere de specialitate, vor fi analizate teme precum contextul specific fiecarei industrii, care sunt sectoarele care cresc sau ce intentii au liderii de piata.



Alte subiecte vizeaza modul in care se poate constientiza noua situatie astfel incat ea sa poata fi considerata o noua normalitate a economiei sau cum pot exemplele de adaptare la noua economie si de rezilienta sa devina o confirmare si o sursa de inspiratie pentru planurile de viitor.



