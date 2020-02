Stiri pe aceeasi tema

- O invatatoare de la o scoala din Bragadiru, jud. Ilfov, i-a scos pe elevii unei clase afara din cladire si a alertat apoi si parintii pentru ca au inceput sa o usture ochii in timpul orelor de curs, transmite Mediafax. Educatoarea trebuie acum sa dea explicatii Inspectoratului pentru gestul ei. Aceasta…

- O poveste emotionanta s-a scris la Iasi unde doisprezece copiii dintr-un sat izolat merg zilnic peste zece kilometri pentru a invata carte. Asta in timp ce copiii imbuibati de la oras nu-si iau ochii din telefoane si ignora profesorii. Copiii se trezesc la ora sase dimineata, cu noaptea-n cap pentru…

- Firma care a realizat, luni seara deratizarea la Școala 133 din Capitala, a combinat doua substanțe care nu trebuie folosite impreuna, scrie Mediafax citand surse apropiate intervenției. Potrivit procesului verbal de deratizare a Școlii 133 laacțiune s-au folosit substanțele Insectum si Bionet. Surse…

- Elevii sunt obligati sa faca naveta din cauza reducerii retelei scolare, noteaza analiza la capitolul motive pentru care acest fenomen are loc. Exista foarte multi elevi, pe de alta parte, care aleg sa faca naveta pentru a avea acces la o scoala mai buna. Analiza Bancii Mondiale arata ca, in medie,…

- Elevii ar trebui sa inceapa școala in fiecare an la 1 septembrie și sa o termine la 1 iunie, este propunerea inaintata de ani de zile de Consiliul Național al Elevilor. Reprezentanții școlarilor susțin ca așa se vor elimina neconcordanțele din programele anuale de invatamant, iar astfel va fi evitata…

- Consiliul Național al Elevilor solicita ministrului Educației și Cercetarii retragerea proiectului de ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an școlar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala.…

- Specialiștii din educație cer schimbarea radicala a sistemului. In primul rand, metodele de predare ar trebui adaptate. Nu stam mai bine nici in privința programei școlare care ar trebui, susțin experții, sa fie bazata pe competente și nu neaparat pe memorare.

- La o saptamana dupa ce bullyingul a fost interzis printre elevi, profesorii cer si ei o lege care sa-i protejeze de abuzuri! Profesorii unei școli din Iași s-au baricadat in instituție, de teama unui tata agresiv!