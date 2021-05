Plouă cu lacrimi pe morminte... PAȘTELE BLAJINILOR, ziua în care creștinii își pomenesc morţii

Nici nu a trecut bine Pastele, ca lumea a auzit de o noua sarbatoare "Pastele Blajinilor". In credinta populara, in lunea dupa Duminica Tomii se sarbatoreste Pastele Blajinilor. In folclor, Blajinii… [citeste mai departe]