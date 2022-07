Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci candidati la presedintia Partidului Conservator britanic si, implicit, la functia de prim-ministru al Regatului Unit s-au contrat pe diverse subiecte in dezbaterea televizata organizata duminica seara, in ajunul unei noi runde a scrutinului intern, relateaza luni DPA, scrie AGERPRES. Fii…

- In timpul primei runde de dezbateri intre candidații la funcția de prim-ministru al Marii Britanii, toți participanții au refuzat sa-l considere onest pe fostul șef al guvernului Boris Johnson. Despre acest consens intre pretendenți scrie The Guardian. "Cursa pentru funcția de prim-ministru in rindul…

- Cursa pentru funcția de șef al Partidului Conservator și pentru cea de prim-ministru al Marii Britanii incepe sa devina tot mai acerba, in condițiile in care un numar mare de conservatori, foști membri ai guvernului mulți dintre ei, și-au anunțat candidaturile, dupa plecarea lui Boris Johnson. Trei…

- Trei noi concurenti de rang inalt au intrat in cursa sambata seara pentru a-i succede lui Boris Johnson in postul de prim-ministrul al Marii Britanii, inclusiv fostul ministru al sanatatii Savid Javid, ceea ce face ca numarul total al candidatilor sa creasca la opt, informeaza AFP.

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, unul dintre candidatii favoriti pentru a i succeda premierului Boris Johnson, a anuntat sambata ca a luat decizia de a nu se prezenta in competitia pentru sefia partidului si a guvernului, potrivit Reuters si AFP.Wallace 52 de ani crescuse in ultimele luni…

- Urmatorul lider al Partidului Conservator britanic (Tory) urmeaza sa fie si premierul Regatului Unit, iar potrivit sondajelor ministrul britanic al Apararii Ben Wallace, facut popular de Razboiul rus din Ucraina, este favorit, insa presa evoca si alte nume ale unui succesor in urma demisiei lui Boris…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este increzut ca politica Marii Britanii fața de Ucraina nu se va schimba dupa ce prim-ministrul Boris Johnson a anunțat ca iși da demisia, transmite Unian . Liderul de la Kiev a declarat aceste declarații in cadrul unui interviu pentru CNN. Președintele Ucrainei…

- Boris Johnson, prim-ministrul Conservator al Marii Britanii, si-a anuntat miercuri in direct demisia de la sefia partidului si, implicit, din functia de premier. El urmeaza sa desemeneze un succesor la sefia partidului, pana la alegerea unuia, la toamna. Abandonat de Conservatori, Johnson si-a exprimat…