- In data de 30 ianuarie 2018 a fost taiat Pinus Nigra din parcul dendrologic Carei, un monument de secol XVIII. Fara aviz de la Ministerul Culturii asa cum se procedeaza in cazul taierilor din perimetrul monumentelor istorice! Taierea a avut loc desi in acea perioada era instituita FORTA MAJORA. La data…

- O lege care a intrat in vigoare in 2008 nu este respectata inca desi suntem in martie 2018. Este vorba despre Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_spatii_verzi.php Cititi articolele 16 si 17…

- Primaria Municipiului Constanta anunta consultarea publicului cu privire la propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil locuinte colective S P 8 etajeldquo;.Investitia este realizata in municipiul Constanta, cartier Palazu Mare, strada Eugen Lovinescu nr. 27, lot 2…

- O ocheada pe pagina de Facebook a Primariei Carei scoate in evidenta faptul ca nu mai exista corectura la textele postate. Cica un barbat ,,se rula,, cu autoturismul, inarmat cu un cutit de care il flutura pe geam. Foame mare la scribul din Primarie de acum 10 ore….,,trei barbati au escalad,, un…

- Cel care il insoteste pe consilierul Szasz la procesele pe care le are la diverse instante il sustine si in mediul online. Triada de presa din jurul primarului Kovacs se dezlantuie doar impotriva celor care prezinta date concrete din activitatea Primariei Carei de unde de fapt sunt platiti si ei sub…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- La o zi de la anuntul Primariei Carei de demarare a lucrarilor de asfaltate, acestea s-au oprit. Asa au fost plombate gropile in cursul zilei de ieri, cu mixtura asfaltica la rece. Poate cineva si-a dat seama cineva de la sectorul Drumuri din Primarie ca e mai bine sa efectueze plombarile in alte conditii…

- Falnicul pin negru din parcul castelului din Carei a cazut sub drujba nemiloasa a firmei din Tasnad la care consilierul judetean Balog este administrator. In cadere a acrosat un arbore la fel de sanatos ale carui ramificatii au fost retezate. De la astfel de evenimente lipseste cu desavarsire orice…