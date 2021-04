Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat din China a ignorat-o pe americanca de origine chineza Chloe Zhao, recompensata cu premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul sau „ Nomadland ” si prima femeie de origine asiatica care castiga pretioasa statueta la aceasta aceasta categorie, relateaza EFE și Associated Press…

- Presa de stat din China a ignorat-o luni pe americanca de origine chineza Chloe Zhao, recompensata cu premiul Oscar pentru cel mai bun regizor pentru filmul sau "Nomadland" si prima femeie de origine asiatica care castiga pretioasa statueta la aceasta aceasta categorie, relateaza EFE. Doar ziarul Global…

- Situația de urgența de la Capitoliu a fost anunțata de agențiile internaționale de presa. Cel puțin o persoana a fost impușcata langa cladirea Capitolului SUA din Washington DC, iar zona a fost blocata, transmite SkyNews .BREAKING: At least one person has been shot near the US Capitol building in Washington…

- Ce ne spune despre noi Nomadland, un reușit film independent dintr-un an ravașit de pandemie, care ar putea lua Oscarul pentru cel mai bun film.Pandemia ne-a reamintit ca „suntem straini și calatori pe acest pamant”, ca nu ne putem agața de nimic din ce ne era familiar sau parea batut in cuie, dar și…

- Un barbat care s-a urcat pe un stalp de electricitate pentru a face abdomene a provocat in China o enorma pana de curent, lasand in intuneric zeci de mii de case, scrie Shine.ro Scena insolita a avut loc duminica seara in sud-vestul țarii, in Chengdu, o imensa metropola cu 16,5 milioane de locuitori,…

