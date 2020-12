Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au fost ranite si aproximativ 200 au fost evacuate dupa o alunecare de teren care a avut loc, noaptea trecuta, intr-o localitate la nord de Oslo, anunta presa norvegiana, citata de AFP.

- Doua persoane au decedat si 13 au fost date disparute in urma unei alunecari de teren care a avut loc intr-o tabara de cautatori de aur din centrul Papua Noua Guinee dupa precipitatii intense, au anuntat miercuri responsabili locali, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al…

- Sute de persoane au fost evacuate și mai multe sunt ranite, in urma unei alunecari de teren care s-a produs in localitatea norvegiana Ask. Echipe de salvatori intervin și inca nu este clar daca exista...

- Peste 150 de persoane au fost evacuate si cel putin cinci ranite dupa ce o alunecare masiva de teren si noroi s-a produs miercuri dimineata in localitatea Ask, din sudul Norvegiei, avariind mai multe cladiri, au precizat politia si presa locala, potrivit DPA, informeaza AGERPRES. ''Sunt multe…

- Sute de persoane dintr-un orasel din estul Islandei au fost nevoite sa-si paraseasca locuintele avariate in urma unor alunecari de teren. Timp de cinci zile, in intreaga tara s-a inregistrat un record de precipitatii, iar ploile nu contenesc nici astazi.

- Eta a atins tarmul cu puterea unui uragan marti, pe teritoriul Nicaragua, dupa care a patruns in Honduras miercuri, retrogradata la rangul de depresiune tropicala. Cele 27 de decese au fost inregistrate in Honduras, Guatemala, Panama, Costa Rica si Nicaragua. Presedintele Guatemalei, Alejandro…

- Cel putin noua persoane si-au pierdut viata si alte sapte au fost ranite in urma unei alunecari de teren in El Salvador, a anuntat Agentia de gestionare a dezastrelor, relateaza sambata dpa, potrivit AGERPRES.Circa 40 de case au fost ingropate sub pamant in momentul in care versantii vulcanului…