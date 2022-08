Dezastrul WIZZ AIR și BLUE AIR continuă! Curse amânate și anulate zilnic Nervii pasagerilor au fost intinși la maxim – sambata, 20 august – pe aeroportul Otopeni. Curse amanate, anulate, tratament mizerabil din partea operatorilor aerieni. Oare ce face Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), condusa de Horia Constantinescu? Nu spunea chiar el ca pune ordine in tot acest haos, ca ii amendeaza pe acești operatori care nu respecta nici o regula și batjocoresc continuu consumatorul? Cat mai sunt tolerați? Pasagerii inghesuiți, deficit uriaș de scaune in aeroport, de locuri de așteptare, de spații chiar de așteptare. Temperatura torida, aparatele de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

