- Mai multe persoane au murit in urma unei tornade care a avut loc in Cehia. Aproximativ 150 de persoane au fost ranite. Serviciul de ambulanța a declarat ca sunt și persoane decedate, dar numarul lor nu este cunoscut. Sute de case au fost de asemenea avariate in regiunea Moravia de Sud, potrivit presei…

- Incepand de luni, 17 mai, toate persoanele cu varste de peste 40 de ani din Republica Ceha pot sa se programeze pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus, informeaza DPA, citata de Agerpres . Platforma ceha de programare pentru vaccinare s-a blocat luni dimineata din cauza numarului mare de accesari,…

- Republica Ceha sau Cehia este un stat in Europa Centrala invecinat cu Germania la vest, Austria in sud, Slovacia in est si Polonia in nord-est. Istoric vorbind țara este format din trei regiuni istorice, Boemia, Moravia și o parte din Silezia. Capitala statului ceh se afla la Praga, un oraș care adapostește…

- Republica Ceha a dispus joi ca Rusia sa-si reduca masiv numarul diplomatilor de la ambasada din Praga pentru a fi la nivelul numarului diplomatilor cehi de la Moscova, a anuntat joi noul ministru ceh de externe Jakub Kulhanek, potrivit Reuters. Rusia va avea la dispozitie perioada pana la finalul…

- Tarile membre ale NATO au denuntat joi 'actiunile destabilizatoare' ale Rusiei in unele tari ale Aliantei, dar nu au anuntat masuri concrete in sprijinul Republicii Cehe, care lansase un apel la o 'actiune colectiva' cu expulzari de diplomati rusi, relateaza AFP. 'Aliatii isi exprima profunda…

- Republica Ceha le cere partenerilor sai din Uniunea Europeana si din NATO sa expulzeze diplomati rusi, pentru a sustine astfel Praga in confruntarea sa cu Moscova, a declarat marti ministrul ceh de externe Jan Hamacek, citat de AFP si Reuters, noteaza Agerpres. Hamacek a anuntat ca il va convoca…

- Starea de urgenta impusa in contextul pandemiei de coronavirus nu va fi mai fi extinsa in Republica Ceha dupa 11 aprilie, a declarat premierul ceh Andrej Babis intr-un interviu pentru site-ul de stiri tn.cz, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Restrictiile asupra calatoriilor intre regiunile…