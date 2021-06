Stiri pe aceeasi tema

- O filmare facuta cu drona ilustreaza amploarea calamitații naturale de langa Nehoiu, județul Buzau. O suprafața uriașa de padure și pașune a luat-o la vale, din cauza ploilor din ultima vreme, iar alunecarea de pamant este inca activa. Un intreg versant din satul Basca Rozilei este framantat, pe o suprafața…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu de vijelii, valabila in zone din judetul Buzau, potrivit Agerpres. Potrivit meteorologilor, pana la ora 23:00, in judetul avertizat - localitatile Nehoiu, Lopatari, Gura Teghii, Manzalesti, Bisoca…

- Un cutremur slab cu magnitudinea 2,9 s-a produs duminica dimineata, la ora locala 03:15, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adincime de 7 kilometri, fiind unul de…

- Un grav accident rutier produs duminica seara, la Mierea, comuna buzoiana Vernești, s-a soldat cu ranirea a doi tineri. Un tanar care a urcat baut la volan a intrat cu mașina intr-un stalp de electricitate, pe care l-a rupt. Din cauza evenimentului rutier produs pe DJ 100H, traficul a fost dirijat mai…

- Infrastructura sportiva din municipiul Suceava va beneficia de doua mari investiții - Sala Polivalenta și un teren de fotbal la dimensiuni UEFA.Anunțul a fost facut de primarul Sucevei, Ion Lungu, care a facut demersurile necesare la ministere și la Compania Naționala de Investiții: "In ...