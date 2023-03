Dezastrul produs de firma ruso-austriacă STRABAG în orașul Giurgiu Giurgiuvenii au ajuns sa fie bataie de joc a constructorului austriac STRABAG . Dupa ce s-a apucat de spart la propriu municipiul Giurgiu, acum, lucrarile mai ca au fost lasate de izbeliște. In urma sesizarilor venite din partea cetațenilor, am decis sa mergem la Giurgiu pentru a ne convinge despre starea lucrarilor pe care firma austriaca Strabag le-a caștigat. Giurgiuvenii sunt deja exasperați de numeroasele șantiere care strabat orașul și fac traficul un adevarat coșmar, au un nou motiv de revolta: calitatea lucrarilor executate in oraș de austriecii de la Strabag lasa de dorit. Dupa luni intregi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

