Dupa ce au pierdut in fata democratilor majoritatea in Senatul SUA la alegerile intermediare, republicanii isi vad diminuat semnificativ si avansul pe care-l aveau in cursa pentru Camera Reprezentantilor in timp ce continua numararea voturilor, arata ultimele proiectii prezentate de presa americana…

Democrații au continuat sa iși sarbatoreasca victoriile neașteptate, miercuri, ei inregistrand noi victorii in cursa pentru Camera Reprezentanților, deși controlul asupra Camerei și asupra Senatului ramane in dubiu. Ar putea trece cateva saptamani ca sa aflam care dintre partide va obține mai multe…

Democrata Becca Balint va intra in istorie ca prima femeie aleasa in Congres din statul Vermont, CNN estimand ca ea il va invinge pe candidatul republican Liam Madden pentru un loc in Camera Reprezentanților din acest stat.

Pentru a controla Camera Reprezentanților a SUA (una dintre cele doua camere ale Congresului, alaturi de Senat), ambele partide (cel republican și cel democrat) trebuie sa caștige 218 din cele 435 de locuri.

Chen Yixin a fost numit ministrul securitații statului, a transmis duminica Congresul Național al Poporului din China. Potrivit anunțului, Chen Yixin il va inlocui pe Chen Wenqing.

Banca Angliei le-a spus parlamentarilor britanici ca o serie de fonduri de pensii erau la cateva ore de un dezastru, cand a intervenit pe piata obligatiunilor pe termen lung, saptamana trecuta, transmite CNBC preluat de news.

Republicanii din Senatul american au blocat joi adoptarea unui proiect de lege menit sa aduca mai multa transparenta in sumele astronomice care alimenteaza campaniile electorale, o reforma sustinuta de presedintele Joe Biden, transmite AFP.

Guvernul rus a aprobat un decret privind menținerea locurilor de munca pentru cetațenii mobilizați.