- Japonia a recunoscut pentru prima data ca un muncitor de la centrala nucleara de la Fukushima, distrusa de un cutremur si tsunami cu peste sapte ani in urma, a murit din cauza expunerii la radiatii, relateaza miercuri Reuters. Un cutremur cu magnitudinea de 9,0 grade pe scara Richter s-a produs in martie…

- In urma solicitarii Ministerului Infrastructurii, Transporturilor și Turismului (MLIT) din Japonia trimise producatorilor auto japonezi pe 9 iulie 2018, din cauza sesizarii unor practici de testare frauduloase la alte companii, Mazda Motor Corporation a transmis un raport spre MLIT despre ...

- Execuția bugetului general consolidat pe primele șase luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 14,97 miliarde lei, respectiv 1,61% din PIB, comparativ cu ținta de deficit programata pentru aceasta perioada de 2,21% din PIB, comunica Ministerul Finanțelor, potrivit Mediafax.In același…

- Japonia a redeschis trei plaje din regiunile devastate de tsunami-ul din 2011, care a cauzat și accidentul nuclear de la Fukushima. Reinaugurarea are loc dupa ani de eforturi de reconstrucție, au declarat oficialii niponi.

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat miercuri ca este acuzat ca nu are pozitii impotriva PSD si ca nu e suficient de bun sa se "lupte" cu Gabriela Firea, insa sustine ca a luptat cu administratia cand nimeni din partid "nu avea chef sa faca opozitie"."Sunt acuzat, in mod…

- Patru companii au folosit straini, veniti in Japonia in cadrul unui program de ucenicie, la activitati de decontaminare in regiunea centralei nucleare de la Fukushima dupa catastrofa din 2011, a anuntat vineri guvernul nipon, relateaza AFP. Ministerul Justitiei a efectuat o ancheta in randul a 182 de…

- Cel putin trei persoane au murit, luni dimineata, în urma producerii unui cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter în Osaka, a doua cea mai mare metropola din Japonia, au informat surse din Guvern si presa, citate de site-ul agentiei Reuters. Premierul…