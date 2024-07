Comunicatul Protecției Consumatorilor și imaginile puse la dispoziție de catre inspectorii sanitari arata condițiile ingrozitoare in care aceste unitați preparau alimentele.„ANPC a demarat, in 30.07.2024, o ampla acțiune de control la 29 operatori economici, care isi desfasoara activitatea in Aeroportul International Henri COANDA pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legale in domeniu.Este important de menționat ca in urma cu cateva luni ANPC a desfașurat o acțiune de consiliere la acești operatori economici și ulterior doua acțiuni de control. Au fost verificate 19 puncte…